بعد نجاح "الطاووس".. رؤوف عبدالعزيز يقدم "الباب الأخضر" للراحل أسامة أنور عكاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يخوض المخرج رؤوف عبدالعزيز، تجربة سينمائية جديدة قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائي الذي يحمل اسم "الباب الأخضر".

ونشر عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر مبدئي خاص بالفيلم، وعلق: "تحدي جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً، فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، إشراف عام حسام شوقي، إخراج رؤوف عبدالعزيز".

ويستعد المخرج رؤوف عبدالعزيز، خلال الفترة المقبلة في بدء تحضير الفيلم من خلال اختيار الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، هذا إلى جانب معاينة للأماكن المقرر التصوير بها.

يعد فيلم"الباب الأخضر"، أول تعاقدات المخرج رؤوف عبدالعزيز، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققه أخر أعماله الدرامية مسلسل "الطاووس"، الذي اعتبره الجمهور والنقاد بمثابة الحصان الأسود في ماراثون رمضان الماضي، وقد شارك في بطولته جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ.