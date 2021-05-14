المنافسة تشتعل بين محمد ممدوح وفراج على أفضل ممثل في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصدر الفنان علي قاسم نتائج استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل ممثل في دراما رمضان 2021 عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وذلك حتى مساء اليوم الجمعة الموافق ١٤ مايو.

ويأتي علي قاسم في المركز الأول بنسبة ١٩ ٪، بينما تشتعل المنافسة بين الفنان محمد ممدوح الذي يحتل المركز الثاني بنسبة ١٨ ٪ عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"، ومحمد فراج في المركز الثالث بنسبة ١٧ ٪ عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن".

ولا يزال التصويت مستمر، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار مسلسلكم المفضل من الرابط التالي

https://www.masrawy.com/ramadan/Survey/Result/33/true/%202021