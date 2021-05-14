فن ومشاهير

هكذا نعى منذر رياحنة الفنان محمد ريحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان القدير محمد ريحان، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة.

ونشر رياحنة، صورة للفنان الراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلا: "البقاء لله الأستاذ محمد ريحان في ذمة الله.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب".

ورحل عن عالمنا منذ ساعات، الفنان محمد ريحان بعد أن تعرض مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها المستشفى، وغادره بعد تحسن حالته.

ونفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، لـ"الخليج 365"، وفاة ريحان بفيروس .

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين"، جد "موسى".

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