“النداهة” يُعيد حنان ترك إلى جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: فاجأت الفنانة المعتزلة حنان ترك، جمهورها بإعلان عودتها لهم من خلال فيلم صوتي يحمل عنوان “النداهة”، من تأليف وإخراج خالد المهدي.

الفيلم سوف يعرض هذه الأيام عبر إحدى منصات الكتب الصوتية المسموعة، وتجسد خلاله شخصية تُدعى حبيبة، يتم قتلها في ظروف غامضة.

ويسعى الفنان هاني عادل، الذي يشاركها في بطولته، إلى كشف غموض مقتلها، بخاصة بعد تردد الأقاويل في قريتها بأنه تم قتلها على يد الشخصية الأسطورية الشهيرة في التراث الشعبي المصري باسم “النداهة”.

الفيلم تم الترويج له في عام 2019، وتصدر وقتها اسم الفنانة المصرية ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أنّه تم تأجيل طرحه بسبب أزمة كورونا.

يُذكر أنّ ترك اعتزلت التمثيل منذ سنوات عدّة، وعلى رغم ذلك تتردد حولها إشاعات بين حين وآخر، تفيد بعودتها، لكنّها تخرج وتنفي ذلك، مؤكدة أنّها لن تتراجع عن قرارها.