شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم يطرحون أغانيهم في موسم العيد.. أبرزهم مدحت صالح وحكيم ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم الغناء، بحلول عيد الفطر المبارك بطرح أحدث أغنياتهم، خاصة وسط إلغاء كل الحفلات الغنائية والفنية طبقًا لقرارات رئيس الوزراء بإلغائها منعًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا، ليقرر بعض المطربين لطرح أغنيات لمشاركة جمهوره الاحتفال بهذه المناسبة.

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فيرساتشي بيبي" والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب والذى تضمن المشاهد التي أثارت الجدل مؤخرًا وهو ممسكا بالعديد من الدولارات، وشاركته في الأغنية النجمة الهندية "أورفاشي راوتيلا".

واحتفل المطرب رامى جمال بعيد الفطر بطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "دقيقة واحدة"، وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، وهى ضمن أغنيات البومه الجديد الذى يحمل اسم "ولسه" والتي يتم طرح أغنياته بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين إضافة إلى تلحين بعضهم.

وقرر نجم الأغنية الشعبية حكيم، الاحتفال بعيد الفطر مع جمهوره حيث طرح أغنية بعنوان "الليلة عيد" والتي وصفها بأنها فرحة خاصة قرر أن يهديها لمحبيه لتهنئتهم، معربا عن تفاؤله بأنها ستكون أغنية للمعايدة بين الأشخاص وبعضهما، وتعاون حكيم في الأغنية مع الشاعر صلاح مندى، والملحن هانى فاروق، والموزع اسلام شيتوس.

وحرص النجم مدحت صالح أيضًا على مشاركة جمهوره الاحتفال بعيد الفطر وطرح أغنيته الجديدة أغنيته الجديدة بعنوان "يتقال"، وهى الأغنية التى تحمل اسم ألبومه الجديد، والمقرر طرحه كاملا قريبا، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.

وطرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم "نصاب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

قرر أيضًا كل من المطرب مينا عطا والمطرب محمد شاهين، طرح أغنيتهما الجديدة "2 وحوش"، وذلك بعد النجاح الكبير الذى قدماها على طريق الديو من خلال أغنية "أنا الصاحب"، وأغنية "2 وحوش" من كلمات وليد العطار، وتوزيع ولحن رامى المصرى وسلطان الشن.