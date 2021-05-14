محمد الفلاح - محمد ريحان.. وفاة ممثل مصري بكورونا بعد مشهد موته في مسلسل رمضاني

الجمعة 14 مايو 2021

أعلن الفنان المصري أحمد صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" الجمعة، وفاة الفنان المصري القدير محمد ريحان.



وأصيب الفنان محمد ريحان بفيروس كورونا، وأدخل إلى مستشفى العزل، قبل إعلان وفاته، الجمعة، في ظل معاناته من أزمات صحية أخرى، مثل انخفاض ضغط الدم.

ورحل ريحان بعد مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، في مسلسلي "موسى"، الذي جسد خلاله شخصية "جد" الفنان محمد رمضان، ضمن سياق الأحداث، كما شارك أيضا في مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني.

وخلال أحداث المسلسل، وفي أحد مشاهد الحلقة 28، تم قتل شخصية جد محمد رمضان (الفنان محمد ريحان).

وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 150 عملا دراميا، وكانت له شهرة واسعة ببعض الأدوار التي قدمها في دراما تسعينيات القرن الماضي، وغالبية أدواره تدور في إطار الرجل الطيب أو الأب المثالي، ومنها شخصية "عم جاب الله" والد "شوق" في مسلسل "سوق العصر".

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل وأعلنت دفن الجثمان في مسقط رأسه بالشرقية.