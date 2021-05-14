ديو بلقيس وسيف نبيل ترند في الوطن العربي ومليون مشاهدة في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب الأغنية الديو التي طرحها النجمان بلقيس وسيف نبيل بعنوان “ممكن” رواجًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وحصد الكليب أكثر من مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” وذلك بعد يوم واحد من إطلاقه.

كما تصدّر فيديو كليب “ممكن” قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في لبنان، والعراق، والإمارات، والسعودية وعدد من البلدان العربية.

أغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. ,ترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.