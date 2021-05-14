“مبدع بكل الفصول”.. تهنئة خاصة من كارول سماحة لـ عاصي الحلاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: هنأت النجمة اللبنانية كارول سماحة زميلها النجم عاصي الحلاني على طرح ألبومه الجديد “كل الفصول” وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.

وقالت كارول في تغريدتها: “عاصي المبدع بكل الفصول وكل الألوان ألف مبروك الألبوم الجديد! وان شاء الله يكون إضافة كبيرة لنجاحاتك السابقة”.

من جانبه شكر عاصي، كارول على تهنئتها وقال: “الله يبارك بعمرك ويديم نجاحك كارول الغالية واذا كان كل الفصول اضافة جديدة لمسيرتي انا اكيد انتي احلى اضافة للفن اللبناني والعربي”.

الجدير ذكره أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يهنئ فيها كل من كارول وعاصي الآخر على أعماله الفنية، فكان عاصي قد أبدى إعجابه منذ فترة بأغنية كارول “شكرًا” وفكرة الكليب الخاص بها حيث تم دمج العمل مع كليب “بقالي كتير” للفنان هاني شاكر كقصة تمثيلية واحدة.