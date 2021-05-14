أمل بوشوشة تواجه أخطاء الماضي في “داون تاون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: كشفت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عن البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل “داون تاون” والذي تخوض من خلاله استحقاقًا دراميًا جديدًا بشخصية “جولي” خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت أمل بوشوشة عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي عن أن مسلسل “داون تاون” سيبدأ عرضه في 27 مايو الجاري على إحدى المنصات الرقمية.

وعلّقت أمل بوشوشة على بوستر شخصية “جولي” قائلةً: “هل تستطيع جولي تغيير مجرى حياتها ومواجهة أخطاء الماضي؟ اكتشفوا في مسلسل داون تاون إبتداءً من 27 ايار مايو”.

الجدير ذكره أن مسلسل “داون تاون” يشارك في بطولته إلى جانب أمل بوشوشة، عدد من الممثلين، نذكر من بينهم ستيفاني صليبا وهبة نور وسامر اسماعيل. أمّا شارة المسلسل فيقدّمها النجم اللبناني وائل كفوري، والأغنية بعنوان “كلنا مننجر” من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين.