عيدية نوال الزغبي تبصر النور.. أغنيتان جديدتان في الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بات الجمهور مدمناً على الصدق الذي تقدّمه النجمة اللبنانية نوال الزغبي في أعمالها الفنية، والتي تأتي مرآة تعكس شخصيتها الجريئة، الحرّة، والحساسة في آن معاً.

نوال أطلقت اليوم عيديتها بمناسبة عيد الفطر المبارك، أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية، وذلك بعد تشويق الجمهور على مدى الأسابيع الأخيرة وإطلاقها مقاطع منهما عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وحملت الأغنية الأولى اسم “بكلم خيالي”، من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد، فيما جاءت الأغنية الثانية بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة والأغنيتان من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وأصبحت الأغنيتان متوفرتان عبر “تطبيق ديزر” وقناة شركة “روتانا” عبر “يوتيوب”، وفق ما أعلنت نوال.

يذكر أنّ نوال ومنذ الحملات التشويقية التي سبقت إطلاق جديدها، دخلت الترند في العالم العربي ضمن هاشتاغ اسمها “#نوال_الزغبي” عبر موقع “تويتر”.