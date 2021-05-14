شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم عن المخرج والممثل كمال يس على قناة وزارة الثقافة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم في سهرة ثاني أيام عيد الفطر ضمن مبادرة الثقافة بين أيديك فيلما تسجيليا عن مسيرة الفنان والمخرج الراحل كمال يس من إنتاج المركز القومي للسينما ويتناول المحطات المهمة في حياته، بداية من تخرجة في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم رحلته إلى فرنسا بدراسة الإخراج المسرحي، وأخرج العديد من المسرحيات وعمله كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية حتى وفاته 1987.

يليه حفل جديد يبث لأول مرة للنجم مدحت صالح يتضمن باقة مختارة من أعماله الفنية الخاصة التي تعبر عن مشواره الفني إلى جانب مجموعة من أشهر أغاني تراث الموسيقي العربية، كما تعرض مسرحية "عفريت لكل مواطن" تأليف لينين الرملى إخراج محمد ابو داوود وبطولة نبيل الحلفاوى، عبلة كامل، حسن حسين، ثريا حلمى.

وتستمر سلسلة احتفالات ثقافية وفنية علي قناة وزارة الثقافة في أيام العيد وتهدف إلى نشر الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية