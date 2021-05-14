فن ومشاهير

"كنت من جمهوره وعشاقه".. صلاح عبد الله ينعى محمد ريحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان الراحل محمد ريحان الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على تويتر :"‏لم ألتقِ بالريحان في العمل والحياة، ولكني كنت من جمهوره وعشاقه، وكم تمنيت أن ألتقيه من حكاوي الزملاء عن عبقريته خُلقا وفنا…أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير القدير ‎محمد ريحان".

وتوفي الفنان محمد ريحان، اليوم الجمعة. وأكد لـ"الخليج 365"، خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، نافيًا وفاته بفيروس .

وتعرض محمد ريحان مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وغادرها بعد تحسن حالته.

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين"، جد "موسى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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