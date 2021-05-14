فن ومشاهير

١٩ مايو.. تكريم نادية الجندي بمهرجان أوسكار العرب في دبي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تنتظر الفنانة نادية الجندي، تكريمها من مهرجان أوسكار العرب في دبي يوم ١٩ مايو ٢٠٢١.

وكتبت الجندي، عبر حسابها على إنستجرام :"كل سنة وأنتم طيبين وبألف خير، وعيد سعيد عليكم جميعا.. إن شاء الله هكون معاكم في دبي، لحضور تكريمي من مهرجان أوسكار العرب.. جائزة المهرجان الشرفية يوم ١٩ مايو ٢٠٢١، بالتوفيق لمدير المهرجان ولكل العاملين معه، وكل سنة وأنتم طيبين".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان ٢٠٢٠، وهو من بطولة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا