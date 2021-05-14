محمد إمام عن النمر وهوجان: "النجاح حلو مفيش كلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بنجاح مسلسله "النمر"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

ونشر "إمام" صورة مجمعة له من مسلسليه "النمر، هوجان"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النجاح حلو مفيش كلام الحمد لله، هوجان، النمر، علامتين في مشواري، الاتنين تقريبا نفس فريق العمل".

وتابع: "المخرجة القديرة أختي حبيبتي شيرين عادل، المؤلف العبقري محمد صلاح العزب اللي بعتبره من أجمد الكتاب في تاريخ الدراما، وأخواتي المنتج المحترم تامر مرسي والمشرف على الإنتاج حسام شوقي اللي لولاه مكنش ولا نجاح من دول حصل، شكرا ليكم".

مسلسل "النمر" من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، خالد أنور، ولاء الشريف. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.