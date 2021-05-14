فن ومشاهير

أحمد فهمي ينعى محمد ريحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان أحمد فهمي على نعي الفنان محمد ريحان، الذي رحل اليوم الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

ونشر "فهمي"، صورة للراحل عبر حسابه بـ"تويتر"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الفنان القدير محمد ريحان".

وتعرض محمد ريحان مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، إذ يعاني من فشل كلوي ودخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وغادرها بعد تحسن حالته.

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين"، جد "موسى"، في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني في دور "فكري".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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