تشييع جثمان الفنان محمد ريحان عقب صلاة المغرب وسط غياب أبنائه بسبب العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشيع جنازة الفنان الراحل محمد ريحان، عقب صلاة المغرب، بعد تجهيز جثمانه طبقا لبروتوكول الإجراءات الاحترازية، ويتم الدفن بمقابر العائلة بالزقازيق.

ويغيب أبناء الفنان القدير عن الجنازة نظرا لخضوعهم للعزل بعد إصابتهم بكورونا.

ورحل منذ ساعات، الفنان محمد ريحان وأعلنت أسرته خبر الوفاة.

وأكد لـ"الخليج 365"، خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، نافيًا وفاته بفيروس كورونا.

وتعرض محمد ريحان مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على أثرها المستشفى، وغادره بعد تحسن حالته.

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين"، جد "موسى".