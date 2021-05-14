"مش كورونا".. خالد الصاوي يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان خالد الصاوي رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر"، كاشفًا عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وكتب "الصاوي": "عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو إنفلونزا ولا كورونا ولا تسمم".

وتابع: "أظن وبعض الظن إثم (مش كله) إن حد شرارة حب نجاحي في رمضان.. وماله خليه يعيش ما ياخد الروح إلا اللي باريها ومنتظر آراءكم في (أحمد نوتردام) مع رامز وغادة عادل".

خالد الصاوي شارك في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسلي "اللي ملوش كبير"، مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، و"القاهرة كابول"، مع طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب.

كما يعرض له في دور العرض السينمائية حاليًا فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.