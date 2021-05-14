محمد ممدوح يطلب من جمهوره التضامن مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلب الفنان محمد ممدوح من جمهوره ومحبيه التضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب ممدوح عبر انستجرام "لو انت انسان عادي حتى مش عربي او مصري واللي بيحصل في فلسطين ده ماحرقش دمك وقلبك ولسا ماخدتش موقف لحد دلوقتي يبقى انت انسان معندكش نخوة ولا دم".

وتابع "ما بالك انت انسان ومصري وعربي ودول اخواتك اللي بيموتوا وبيتهجروا كل يوم على مرأى ومسمع من جميع الدول العربية اللي فرقها المصالح السياسية والفلوس.. تضامنوا معاهم ولو بالدعاء ليهم.. مينفعش نسكت في كل الأحوال، غزة تحت القصف".

جدير بالذكر أن محمد ممدوح شارك في رمضان المنقضي بمسلسل "خلي بالك من زيزي" ومسلسل "لعبة نيوتن".