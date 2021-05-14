أصيب بجلطة في المخ واشتهر بالرجل الطيب.. من هو الراحل محمد ريحان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل منذ قليل، الفنان محمد ريحان ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن، وأكد لـ"الخليج 365"، خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، نافيًا وفاته بفيروس كورونا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الراحل محمد ريحان:

- من مواليد 1940، بمحافظة الشرقية.

- شارك في أكثر من 100 عمل درامي أبرزها: "سوق العصر، الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، الملك فاروق، المصراوية، عفاريت عدلي علام، أبو جبل، وغيرها".

- اشتهر محمد ريحان بتقديم أدوار الرجل الطيب أو الحكيم كما ظهر في عدد من الأعمال أبرزها سوق العصر وموسى.

- كما شارك في عدد من الأفلام بينها: "خلاويص، أيام السادات، حلم عزيز، بحبك وبموت فيك".

- في نوفمبر 2019، تعرض لوعكة صحية مفاجئة دخل على أثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وقال مصدر، لمصراوي، وقتها إن ريحان أصيب بجلطة في المخ.

- شارك ريحان في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين" جد موسى، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بدور "فكري".

- تعرض محمد ريحان مؤخرًا لوعكة صحية بسبب ارتفاع ضغط الدم، ونقل على إثرها للعناية المركزة، قبل أن يخرج بعد تحسن حالته الصحية.

- توفي منذ قليل عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.