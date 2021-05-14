حورية فرغلي تعود إلى أمريكا رغم نجاح عمليتها الخطيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 7:00 مساءً

أعلنت الممثلة المصرية التي أجرت عدة عمليات خطيرة لترميم أنقها في أميركا، عودتها إلى أميركا.

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن عودتها إلى غرفة العمليات من جديد في أمريكا خلال أشهر، وذلك بعد نجاح جراحتها الخطيرة لتجميل وتعديل أنفها.

وأعلنت فرغلي خلال مقابلة تلفزيونية لها مع برنامج “إي تي بالعربي”، أنها ستسافر إلى أمريكا مرة أخرى خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، من أجل إجراء كشف طبي أخير على العظام الجديدة التي زرعت داخل أنفها المعدّل.

كما أشارت إلى أنها قد تستكمل العملية الأخيرة من أجل توسيع فتحات أنفها، وذلك في حال أن أمر الفريق الطبي بذلك.

وأفصحت حورية فرغلي في اللقاء المتلفز أنه بعد عودتها إلى مصر قررت أن تحب نفسها بطريقتها، وهي بعمل قصة شعر جديدة، وشراء كلب جديد بديلا عن كلبها الذي توفي حزنا عليها، وكذلك رسمها لوشم على ساقها باسمها.

وشددت على أنها مسحت العديد من الشخصيات من حياتها، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، أو كما كانت تعتقد أنهم أصدقاء بعد تخليهم عنها وهي في أزمتها، على عكس ما كانوا عليه عندما كانت بكامل صحتها ونجوميتها.

كما أعربت عن أمنيتها في تجسيد شخصية الملكة المصرية، حتشبسوت، أو الأميرة العربية، ذات الهمّة، في عمل تلفزيوني أو سينمائي.

وجاءت تصريحات حورية فرغلي السابقة أثناء حضورها مناسبة خاصة بإحدى ليالي شهر رمضان، في أول ظهور لها احتفالا بعودتها إلى مصر، بعد نجاح عملية زراعة الأنف التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت: “أنا على استعداد للتمثيل من غدا بكل قوة، وبداية عملي ستكون مختلفة تماما عما سبق”.

وقبل أسبوعين، وصلت حورية فرغلي إلى القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد نجاح عملياتها الأخيرة في الأنف. يشار إلى أنها كانت قد تعرضت لحادث سقطت على أثره من فوق حصانها، مما أدى إلى تهشم عظام أنفها، أجرت بعده عدة عمليات باءت جميعها بالفشل.