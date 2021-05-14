شكرا لقرائتكم خبر عن رأي نور الشريف عن أنور وجدى فى ذكرى وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل أنور وجدى الذى قدم عددًا من الأعمال المهمة فى تاريخه الفنى والتى تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، وكان يعتبر من أفضل فناني جيله.

وتحدث الفنان الراحل نور الشريف في فيديو عن الفنان أنور وجدى من خلال محاضرة ألقاها بإحدى الورش الفنية بدولة الكويت عام 2006 لطلاب المسرح، تحدث فيه عن سحر السينما قائلاً: "سحر السينما فى اللقطة المكبرة، وأن الشاشة تكبر حجم الممثل 30 مرة".

وأضاف نور الشريف: "كثير من الممثلين لديهم مشكلة فى تحريك الوجه بشكل زائد، ويعد عيبًا فظيعًا فى التصوير، لأن المشاهد لا يلحق أن يرى الوجه أو التعبير، مؤكدًا أن عين الممثل هى مرآة روحه الداخلية".

وأوضح أنه لا يحب التمثيل أمام المرآة تمامًا، وقال إن أفظع فنان فى تاريخ البشرية هو الراحل أنور وجدى لأنه كان يضبط الإيقاع بحواجبه، وهذا غير موجود بأى مكان فى العالم، وتابع :"دائما تجد أنور وجدى يضبط إيقاعه بحواجبه".

وولد الفنان والمؤلف والمخرج أنور وجدى فى 11 أكتوبر من عام 1904 وكان من نجوم السينما المصرية وكبار صناعها منذ بداية الأربعينيات وحتى رحيله فى منتصف الخمسينيات، وكتب وأنتج وأخرج العديد من أفلامه التى كان نجمها وبطلها الأول مثل "ليلى بنت الفقراء" و"طلاق سعاد هانم" و"أربع بنات وضابط"، كما أنتج وأخرج وكتب أفلاماً لنجوم آخرين ومنها "ليلة الحنة".

ويعد أنور وجدى الممثل الوحيد الذيى مثل مع ثلاثة من أهم نجوم الغناء هن أم كلثوم، وأسمهان، وليلى مراد والتى كانت زوجته وطلقها قبل وفاته.