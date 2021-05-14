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آخر صور للفنان الراحل محمد ريحان قبل وفاته من كواليس مسلسل موسى

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القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سلامة، عن آخر صور للفنان الكبير الراحل محمد ريحان، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس ، وذلك من كواليس تصوير مسلسل "موسى" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان المنقضى، مع الفنان محمد رمضان.

الفنان الراحل محمد ريحان
الفنان الراحل محمد ريحان

ونشر سلامة، صور الفنان الراحل محمد ريحان، عبر حسابه على إنستجرام، داعيا له بالرحمة والمغفرة، مقدمًا واجب العزاء لأسرته.

المخرج محمد سلامة مع الفنان الراحل
المخرج محمد سلامة مع الفنان الراحل

وتوفى، اليوم الجمعة، الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، حيث كان الراحل قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، بسبب ارتفاع ضغط الدم، ودخل على أثرها الى العناية المركزة، وغادرها بعد تحسن حالته الصحية.

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وشارك الفنان الراحل محمد ريحان فى السباق الدرامى الرمضاني، بمسلسل "موسى"، الذى عرض عبر قناة dmc بدور "الشيخ صالحين"، جدّ "موسى"، الذى يجسده الفنان محمد رمضان، كما شارك ريحان بدور "فكري" فى مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى قدّمه الفنان يحيى الفخرانى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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