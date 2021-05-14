شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر حلقة "لم شمل" أبطال مسلسل Friends بعد 17 عامًا على انتهاء مواسمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لحلقة "لم الشمل" لأبطال مسلسل Friends​ عن التريللر الدعائى للحلقة التى ينتظرها عشاق المسلسل، حيث يعود أبطال العمل الدرامى الشهير إلى الشاشة مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على انتهائه رسميًا، وذلك من خلال حلقة على منصة HBO MAX بعد تأجيلها عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

ويتشوق الجمهور لمعرفة مصير شخصيات المسلسل الكوميدى الاجتماعى الأشهر في تاريخ الدراما الأمريكية من خلال مشاهدتهم لحلقة تعيد لم شملهم، وهى الحلقة التى طال انتظارها، هذا وأعلنت المغنية الأمريكية ​ليدي جاجا​ عبر صفحاتها الرسمية على مواقع للتواصل الاجتماعي ظهورها في حلقة لم الشمل وعودة مسلسل الأصدقاء الشهير إلى الشاشة بعد انتهاء عرض مواسمه الـ10 عام 2004.

والحلقة ستبث في 27 مايو، ويظهر في الفيديو أبطال مسلسل Friends النجوم المعروفون وهم جينيفر أنيستون​، ​كورتني كوكس​، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، ديفيد شويمر أو كما يعرفون بأسماء شخصياتهم (رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، تشاندلر، روس).

وستشهد حلقة "لم الشمل" الخاصة، عودة النجوم إلى المجموعة ومشاركة لقطات من وراء الكواليس وعرض بعض المفاجآت للمشاهدين، ومن جهتها، قالت HBO فى بيانها: "من أجل تجنب أى سوء فهم حول ماهية هذه الحلقة الخاصة، نريد أن نوضح تمامًا أن هذه ليست حلقة جديدة وأصلية من المسلسل.. وسيظهر الممثلون بشخصياتهم الحقيقية، وليس على شكل شخصياتهم المحبوبة في إطار أحداث المسلسل".

وأكد البيان، أن "هذا سيكون هو الحال فى برنامج جراهام نورتون شو، حيث قال لا يوجد شىء مكتوب، وسيظهر النجوم بشخصياتهم الحقيقية وشخصيات المسلسل المحببة"، ويشار إلى أن عرض المسلسل استمر سنوات منذ بدايته عام 1994، وحقق نجاحات مستمرة حتى اليوم، وعرض على منصة نتفليكس حتى حصلت HBO على حقوق عرضه وانتقل إلى منصتها.

بدأ عرض مسلسل Friends فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".