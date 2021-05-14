شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يحتفل مع أولاده بعيد ميلاده: كل عام وأنا طيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان شريف منير، بعيد ميلاده اليوم الجمعة، 14 مايو، وسط أسرته وأولاده، مرددين أغانى عيد الميلاد "أبو الفصاد" وسط أجواء احتفالية عائلية بسيطة بعيد ميلاده وأيضًا الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

ونشر منير، فيديو وهم يحمل "تورتة" عيد ميلاده، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل عام وأنا طيب.. بحبكم".





ومنذ عدة أيام، سبق واحتفل النجم شريف منير، فى يوم واحد بعيد ميلاد ابنته كاميليا، وحفيدته لارا - لابنته أسما - وبهذه المناسبة نشرت أسما شريف منير، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشقيقتها الصغرى كاميليا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وعلقت أسما شريف منير على الصور التى نشرتها عبر موقع انستجرام، احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها وشقيقتها الصغرى: "عيد ميلاد لولى روحى وكاميليا أختى، ربنا يخليكم ليا يا رب، بحبكم أوى، أبويا ده خطير"، وظهر النجم شريف منير، وأفراد العائلة وهم يلعبون مع الطفلتين، حيث تتم لارا التى يطلقون عليها اسم دلع "لولى"، عامها الثامن، فيما تبلغ الأخت الصغرى لـ أسما، عامها الثالث عشر.





كما نشرت أسما شريف منير، صورة أخرى تجمعها مع ابنتها فقط، والتى ظهرت فيها وهى تحتضنها، وعلقت عليها: "حبيبتى بنتى ونور عينى، أحسن حاجة حصلتلى فى حياتي، النهاردة عيد ميلادها تمت 8 سنين، ربنا يفرحنى بيكى ويخليكى ليا وأشوفك أحسن الناس.. بحبك أوى أوى أوى بجد".