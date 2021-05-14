شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: البطولة المطلقة مش شغلانى والنجاح مش بشخص واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة لقاء الخميسى ضيفة في "تليفزيون الخليج 365"، وكشفت خلال الحوار أسباب غيابها عن السينما وهل يشغلها دول البطولة المطلقة، وقالت: "أنا مش مؤمنة بحاجة اسمها البطولة المطلقة، وأنا بشوف البطولة لمجموعة أشخاص كلها لأن النجاح مش بيكون بشخص واحد فقط، وهى بطولة أشخاص وممثلين شاطرين ومخرج شاطر ومدير تصوير وعوامل كتيرة.

وتابعت: "لو ضربنا مثل على مسلسل "لعبة نيوتن" منسوب للنجمة منى زكى لإنها أكبر اسم لكن معها في البطولة محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد والمؤلف والمخرج والموسيقى عملوا منتج ناجح، فأنا اللى يهمنى إنى أعمل حاجة ناجحة ومش مهم أنا فين فيها، أكيد نفسى يكون اسمى أول اسم، لكن مش هيفرق كتير لأن الناس مش بتقف عند التتر، ولكن أن عمل يحمل اسمك بالنسبة لنا أكنها ترقية، ولكن مش هاقف عند ده لأن أنا ممكن أعمل دور 4 او 5 مشاهد وأعلم عند الناس أسرع.

وعن أسباب غيابها عن السينما قالت لقاء الخميسى: "كنت خلال الفترة دى مركزة بشكل أكبر في المسلسلات حتى الزوجة الرابعة، وبعد ذلك جالى كذا حاجة إنى أقدم شخصية سميحة في السينما، ولكن رفضت، ورغم أن شخصية سميحة كسرت الدنيا وكان هيتعمل بيها أفلام ومسرح، ولكن أنا محتاجة أعمل أدوار كتير مش أكون منحصرة في دور البنت البلدى بس، لأنى عاوزة أعمل حاجة أطلع منها كسبانة نفسى، لأن السينما بالنسبة لى أغلى عندى من الدراما".

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى مسلسل "ضد الكسر" ويشاركها فى البطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.