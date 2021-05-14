شكرا لقرائتكم خبر عن يحكى عن أبطال وقفوا ضد الإرهاب .. محمد رجب : شرف لى المشاركة فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد رجب، عن سعادته بالمشاركة ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى حقق نجاحًا كبيرا خلال عرضه فى موسم دراما رمضان المنقضى، مؤكدًا أن المسلسل يحكى عن أبطال عظماء وقفوا ضد الإرهاب لحماية الوطن.



محمد رجب فى الاختيار

ونشر رجب، صورة له من مشاركته فى المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "شرف لى أن شاركت فى مسلسل الاختيار 2، الذى يحكى عن أبطال عظماء وقفوا ضد الإرهاب لحماية الوطن، رحم الله شهداء الوطن".





ونجح مسلسل "الاختيار 2" فى أن يحوز على اهتمام الجميع، وذلك لما قدمه من مقاربات واقعية وسرد وتوثيق مُتقن لمرحلة دقيقة فى عمر الدولة المصرية، ونجح خلال حلقاته فى إيصال عدد من الرسائل والمعانى التى تُبرز للمشاهد معنى وقيمة الاختيار؛ فخلال أحداث المسلسل كان على أبطاله الذين يجسدون قصصًا حقيقية أن يختاروا بين بديلين، إما أن يختار الوطن أو الجماعة الإرهابية، إما أن يسلك طريق التضحية أو الخيانة، إما أن يكون فصلًا من فصول التاريخ أو يذهب بلا رجعة فى طريق الإرهاب والعار.



محمد رجب مع كريم عبد العزيز

مسلسل الاختيار 2 من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، من تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، أسماء أبو اليزيد، إنجى المقدم، بشرى، إياد نصار، هادى الجيار، أحمد حلاوة، ليلى عز العرب، رياض الخولى، أحمد شاكر عبد اللطيف، أحمد سعيد عبد الغنى، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدوانى وفتحى عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبد الباقى وبيومى فؤاد.





وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، عن عمل جزء ثالث من مسلسل الاختيار، استعدادا لعرضه فى رمضان 2022.



