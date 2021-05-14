إعلان الموسم الثاني من “انت اطرق بابي” يثير الانتقادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عرضت مساء أمس قناة “فوكس” التركية، الإعلان الترويجي الأول للموسم الثاني من مسلسل “انت اطرق بابي”، الذي سيبدأ عرضه في التاسع من حزيران المقبل.

الإعلان أثار موجة من الانتقادات والهجوم، بسبب أحداثه التي اعتبرها كثير من الجمهور غير منطقية، حيث سيتضمّن الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدّتها خمس سنوات، وظهرت في الإعلان طفلة تسأل هاندا ارتشيل بطلة العمل: “أمي هل هذا أبي؟”، الأمر الذي أطلق العنان لجمهور المسلسل بالتكهنات، حيث ذكر البعض أن أيدا وساراكان سيفترقان وتكون أيدا حاملاً من دون أن تخبره.

المسلسل الذي يعتبر حالياً من أكثر المسلسلات شعبية، اشترت حقوقه قناة إيطالية وسيبدأ عرضه هناك مدبلجاً للغة الإيطالية.

من جهة أخرى، وبعدما نشر كرم بورسين أخيراً صورة برفقة هاندا ارتشيل من عطلتهما في جزر المالديف، مما اعتُبر بمثابة إعلان لحبهما، التقت الصحافة الثنائي الأكثر شعبية بعد عودتهما، وظهرا للمرة الأولى يداً بيد، وقال بورسين للصحافة أنّه هو وهاندا كانا متقاربين منذ البداية، وجمعتهما صداقة، وأنّهما لم يخفيا علاقتهما، ولكن عندما حان الوقت أعلنا ذلك.

كرم وهاندا، انضمّا أيضاً إلى زملائهما من نجوم تركيا، وأعلنا دعمهما للشعب الفلسطيني عبر حسابهما في “انستغرام”.