فن ومشاهير

ميغان ماركل.. من أيقونة في عالم الأزياء إلى مؤثّرة اجتماعية للأثاث

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عزّزت ميغان ماركل (39 عاماً) مكانتها كأيقونة في عالم الأزياء بعد انضمامها إلى العائلة المالكة، ولكن منذ انتقالها إلى الولايات المتحدة، بدأت في إطلاق صيحات جديدة في مجال الأثاث.

وغالباً ما تباع الملابس والمجوهرات التي تفضلها الدوقة في غضون ساعات من ارتدائها خلال إطلالاتها أو في الأماكن العامة، ويبدو أن هذه الظاهرة بدأت تُطبّق على الأثاث والديكورات، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وأعلنت دوقة ساسكس الأسبوع الماضي أنها ستصدر كتاباً جديداً للأطفال في 8 حزيران (يونيو) بعنوان The Bench أي المقعد، مستوحى من قصيدة كتبتها لزوجها الأمير هاري في عيد الأب بعد شهر من ولادة ابنهما أرشي، الذي يبلغ من العمر عامين الآن.

وبعد بضعة أيام من إعلانها، ناقشت الدوقة تأثير جائحة على النساء في مقابلة تلفزيونية، بينما كانت جالسة على المقعد الذي يُعتقد أنه ذلك الذي تتحدث عنه في كتابها.

ووفقاً لمؤشرات غوغل (Google Trends)، تضاعفت تقريباً نسبة الأشخاص الذين بحثوا عن مصطلح “مقعد” في 5 أيار (مايو)، بعدما انتشرت الأخبار عن كتاب ميغان، ومرة أخرى في 8 أيار (مايو)، والذي تزامن مع ظهورها التلفزيوني.

ويأتي ذلك بعد بيع المقاعد التي تحمل توقيع المصمم كريستوفر نايت والتي جلس عليها هاري وميغان خلال مقابلة أوبرا وينفري الشهيرة بالكامل في غضون ساعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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