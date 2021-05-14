الأمير هاري يكشف عن تعاطيه المخدّرات في سنّ العشرين: كنت أفكر لماذا أفعل ذلك؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: كشف الأمير هاري (36 عاماً) أنه تعاطى المخدرات أثناء حديثه عن “التصرّف بجنون” خلال شبابه في محادثة مع الممثل داكس شيبيرد حول مشاكله في الإدمان على المخدرات والكحول.

وأدلى دوق ساسكس بهذه التصريحات عبر بودكاست (البث الصوتي) شيبيرد المخصص للحديث عن الصحة العقلية.

وسُئل الأمير النجم المتزوج من الممثلة كريستين بيل حول تحربته مع المخدرات في المدرسة الثانوية، مضيفاً إن كان على يقين بما دفعه نحو المخدرات في سن المراهقة.

وقال هاري: “كانت نشأتي هي الدافع وكل ما واجهته من صدمات وألم ومعاناة. فجأة تجد نفسك تتعاطى الكثير من المخدرات وتحضر الحفلات باستمرار.

انظر الى عدد الأشخاص الذين فعلوا ذلك أيضاً. لم يكن لديهم الوعي الكافي في ذلك الوقت”.

وتابع متحدّثاً عن تجربته الشخصية: “بالتأكيد لم يكن لدي الوعي الكافي عندما كنت أتصرّف بجنون. كنت أفكر لماذا أفعل ذلك؟ حينها كان الجواب أنّ الأمر ممتع وأنا في العشرينات من عمري وهذا ما يفترض أن تفعله”.

ويعرف أنّ الأمير هاري كان يفرط بالشرب ويدخن الحشيش عندما كان في العشرينات من عمره وعندما أدرك الأمير تشارلز، اصطحبه لزيارة مركز لمتعاطي المخدرات، حيث حذره المدمنون السابقون من أن إدمانهم بدأ بشرب الكحول وتدخين الحشيش.

وجاءت تعليقات هاري على “بودكاست شيبرد” حيث كشف عن تعاسته كعضو في العائلة المالكة.

وقال أيضاً إنه كان مستعداً لفعل اي شيء لإخفاء علاقته بميغان عندما أمضت بعض الوقت في قصر كنسينغتون للمرة الأولى، حيث ذهبا إلى السوبرماركت “متنكرين” و”تظاهرا بأنهما لا يعرفان بعضهما بعضاً”.