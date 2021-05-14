نادر الأتات في رسالة مؤثرة إلى أمهات فلسطين.. “منصورين يامو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عبّر النجم اللبناني نادر الأتات عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المناضل بموجه ممارسات الاحتلال وما أعقبها من اعتداءات على يد العدو طيلة الأيام الماضية، وكذلك أحداث حي الشيخ جراح.

ونشر نادر الأتات عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” صورة موجعة لسيدة فلسطينية بدت في مواجهة مع جندي اسرائيلي وعلّق عليها قائلًا: “يامو.. الله يحميكِ ويعطيكِ القوّة وتبقي شامخة وجبينك عالي”.

وأضاف نادر موجهًا رسالة خاصة إلى أمهات فلسطين عن طريق السيدة في الصورة: “سلمي على كل إمهاتنا يامو، اعتذريلنا منهم على كل دمعة وغصة وحرقة.. منصورين يامو.. قد ما تسود وتشتد شمس الحق ما بتغيب يامو”.

وحصدت تغريدة نادر الأتات تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين عبر موقع “تويتر”، الّذين أجمعوا أنه يمتلك الكثير من النبل والشرف والإنسانيّة بخلاف بعض الحكّام الّذين يلتزمون الصمت في القضيّة الفلسطينيّة.

وبذلك يكون نادر الأتات قد جدّد موقفه التضامني مع الشعب الفلسطيني الّذي سبق وعبّر عنه عبر تويتر، حيث قال: “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ” وأرفق تغريدته بهاشتاغ “#القدس_ينتفض”.