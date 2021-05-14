شكرا لقرائتكم سمية الخشاب تثير جدلا بـ"العصير الأخضر".. وتكشف مكوناته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن أسرار جمال شعرها وبشرتها، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض.

وقالت بطلة مسلسل "موسى" في لقاء مصور لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية، بعدما وجهت لها عدد من الفتيات والنساء هذا السؤال، إن سر جمالها يعود إلى تناول العصير الأخضر بانتظام.

كما أشارت إلى أن فوائد العصير الأخضر لا تقتصر على كونه يعطي نضارة للبشرة، بالإضافة إلى جمال للشعر، بل يتخطى ذلك كونه يزيد من الطاقة والحيوية والنشاط للجسم، موضحة أنها تداوم على احتساء هذا العصير المفيد الخالي تمامًا من السكريات، والطبيعي 100%، عدة مرات خلال اليوم الواحد.

كما ردت على طلبات الحضور الذين تساءلوا عن مكونات هذا العصير، مؤكدة أنه طبيعي وسهل وقالت: مكونات العصير الأخضر كالآتي:

1/2 ربطة شبت

1/2 ربطة بقدونس

1/2 ربطة كرفس

1/2 ربطة جرجير

1/2 ربطة كزبرة خضراء

2 حبة خيار وحبتا تفاح وحبة من الكمثرى

وأكدت بطلة مسلسل "موسى" أن تناول هذا العصير يوميا، يعد مفيدًا جدًا للصحة.

هذا وانتشر المقطع المصور بشكل واسع، وأشار كثيرون إلى أن جمال الفنانة المصرية يعود لحقن البوتكس والفيلر، فيما أكد آخرون أن العصير الأخضر هو سر الجمال عن تجربة شخصية لهم.