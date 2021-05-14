أفيخاي أدرعي يستفز العرب بأغنية لفيروز

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يستمر الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بإستفزاز العرب، فبعد تغريداته التي رد فيها على النجوم العرب في مواقف مختلفة آخرها رده على الفنانة هيفاء وهبي التي تعاطفت مع الشعب الفلسطيني، قرّر بوقاحة أن يتعدى على أغنية فيروز الشهيرة "بحبك يا لبنان" ليستبدلها بـ "بحبك إسرائيل".

ونشر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك التغريدة الآتية: "بحبك اسرائيل يا وطني بحبك. بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك".

ولم يسلم أدرعي من الإنتقاد اللاذع عبر المواقع.

حيث قالت Menna Farouk: "قَتَله، مغتصبين، وحراميه ... كوكتيل يليق بكم ???? ... بسهلك بجنوبك بسلطاتك و بابا غنوجك #الموت_لاسرائيل"

و Rasha Maher سخرت منه: "فيخو انت اتهبلت ???????????????? ولاااا أنا زهقت من امك ميتين امك على الصبح كل ما اقلب في الفيس الاقيك في وشي."

أما Nour Bolbol فتساءل: "انت بتحب الاستهبال يلا"

وأكد Mina Mounir في رده : "اسمها فلسطين كانت وما زالت وستبقى للأبد .. #فلسطين "

