شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: سمير غانم ما زال فى العناية المركزة ونتابع حالته أولاً بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نهال عنبر، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم كما هى، حيث إنه داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وتعتبر حالته غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفة أنها تتابع حالته أولاً بأول .

وكانت قد أكدت مؤخرًا الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، عدم صحة ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سمير غانم ما زال متواجدًا بالعناية المركزة، وخبر وفاته المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة سخيفة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وأكدت مؤخر أيضًا أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول ولم تتلقَ أى معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.