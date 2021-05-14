شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الفنان محمد ريحان بمقابر كفر الإشارة بالزقازيق عقب صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مصطفى، أحد أقارب الفنان الراحل محمد ريحان، على تجهيز جثمان الفنان الراحل من غسل وتكفين طبقا لبروتوكول الإجراءات الاحترازية، و من المقرر أن يتم الدفن بمقابر العائلة بمدافن كفر الاشارة عند صلاة المغرب.

من جانبه، أعرب المهندس عمرو نجل الفنان محمد ريحان عن حزنه الشديد، لحرمانه من حضور جنازة والده هو وشقيقاته، لإصابتهم بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى إليهم من والدهم الراحل وخضوعهم للعزل لتلقي العلاج .

وأوضح نجل الفنان لـ "الخليج 365 "، ان والده كان يعالج من مرض الفشل الكلوي، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالزقازيق، ونقلت إلية عدوي كورونا، وأنه وشقيقاته كانوا مخالطين له فانتقلت إليهم العدوي.

مضيفا أنهم كانوا لا يعلمون أنها عدوى كورونا، إلا بعد إصابة شقيقته الصغرى عبير، وخضعت للعزل، ثم ظهرت الأعراض على الثانية تدعي علا مشيرا أنه كان مرافق لوالده بالمستشفي، وظهرت علية الأعراض يوم السبت الماضي، وأنهم يخضعون للعزل المنزلي .

في سياق متصل، أكد الدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، أن الفنان الراحل محمد ريحان، دخل مستشفى العزل قبل ثلاثة أيام، وتم تقديم العلاج اللازم ووضعه على جهاز تنفس صناعي إلا أن حالته كانت متأخرة بسبب معاناته من مرض الكلي.

وأوضح الدكتور وليد ندا ”الخليج 365”، أن الفنان الراحل، كان يعالج منذ أسابيع بأحد المستشفيات من مضعفات مرض الفشل الكلوي، وأصيب بالكورونا، ونقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي، لافتا إلى أن النقيب اشرف زكي أجرى اتصالا برئيس الجامعة الدكتور عثمان شعلان، وهناك تم التنسيق لاستقبال الحالة ومتابعتها يوميا ، لافتا إلى أن فريقا طبيا من العزل كان يشرف على حالة الفنان وقدم العلاج اللازم لها، فيما لم تستجب الحالة للعلاج وتوفي في اليوم الثالث من احتجازه.

وكان الراحل محمد ريحان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، خضع للعلاج و توفي علي اثر اصابته بفيروس كورونا.

وشارك الفنان الراحل محمد ريحان في السباق الدرامي الرمضاني، بمسلسل "موسى"، الذي عرض عبر قناة dmc بدور "الشيخ صالحين"، جدّ "موسى"، الذي يجسده الفنان محمد رمضان، كما شارك ريحان بدور "فكري" في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي قدّمه الفنان يحيي الفخرانى.