شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال: حرصت على متابعة مسلسل الاختيار 2.. وأحمد سعد شريكي فى النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب حجازى متقال، أنه ملتزم تمامًا بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها فترة صعبة والشغل واقف إلى حد ما، وأتمنى أن تعدى على خير ويحفظ مصر وشعبها والوطن العربى .

وأضاف خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 مع المذيعة حور محمد وإعداد عادل عبد الله، أنه حرص على متابعة مسلسل "الاختيار2" غناء المطرب أحمد سعد الذى وصفه بأنه شريكه فى النجاح، كما أننى أوجه التحية لكل من أحمد فرحات ونصر الدين ناجى .

يذكر أن المطرب حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشوار والده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.