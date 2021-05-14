شكرا لقرائتكم خبر عن مها مجدي بطلة مسرحية "أنا مش مسئول" للمخرج محمد جبر ضمن عروض العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مها مجدي، فى بطولة مسرحية "أنا مش مسئول" ضمن عروض مسرح العيد على مسرح الهوسابير، وهي من تأليف محمد عز الدين وإخراج محمد جبر، وبطولة كوكبة من النجوم الشباب.

مها مجدي فنانة مسرحية قدمت من قبل الكثير من العروض المسرحية وحصلت على عدة جوائز وهي ضمن فريق المسرح بمركز الخليج 365 للثقافة والفنون وتشارك في بطولة العرض المسرحي الأول للمركز.



مسرحية انا مش مسئول اخراج محمد جبر

مسرحية "أنا مش مسئول" سبق عرضها في شهر مارس الماضى على مسرح الهوسابير ولاقت نجاحًا كبيرًا، ويشارك فيها مجموعة من شباب المسرحية الشهيرة "1980 وأنت طالع" التي سلطت الضوء على مشكلات وأزمات جيل شباب الثمانينات حتى الجيل الحالي.

"أنا مش مسئول" تعد توليفة مسرحية تجمع بين الكوميديا والغناء والاستعراض، وتدور حول محاربة الفن الهابط والإسفاف، ومسئولية الفنان في التصدي لهذا النوع من الفن والحث على توجيه الجمهور إلى الفن الهادف.



مها مجدي وفريق المسرح بمركز الخليج 365 للثقافة والفنون

والمسرحية من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وإنتاج أروى قدورة، وتصميم ديكور حمدي عطية، وتصميم استعراضات أسامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي، مخرج منفذ فادي أيمن، وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي.