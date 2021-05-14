شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز يقدم فيلم "الباب الأخضر" للراحل أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج رؤوف عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة قصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة، وإشراف عام حسام شوقى، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل مع ورثة الكاتب للكبير للحصول على الموافقة في تقديم هذا العمل السينمائي الذي يحمل اسم "الباب الأخضر"، وذلك بعد التواصل معهم خلال الأشهر الماضية.

ونشر رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوستر مبدئيا خاص بالفيلم، وعلق عليه قائلاً: "تحدٍ جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جدًا، فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار: أسامة أنور عكاشه، إشراف عام: حسام شوقى، إخراج: رؤوف عبد العزيز".

ويستعد رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة في البدء بالتحضير للفيلم من خلال اختيار الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، هذا إلى جانب معاينات العديد من الأماكن المقرر التصوير فيها.