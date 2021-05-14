شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين وسهر الصايغ يعرضان "المتفائل" على المسرح القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم سامح حسين والنجمة سهر الصايغ مسرحيتهما "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، الساعة السادسة مساء مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد وبمواعيد الغلق.

مسرحية "المتفائل" تتناول قصة شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، والعرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

مسرحية "المتفائل" تعد من أكثر المسرحيات نجاحًا جماهيريًا في الفترة الأخيرة وقد حققت إيرادات كبيرة للبيت الفني للمسرح وعرضت في اكثر من محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية ضمن خطة التجوال والخروج بالعروض المسرحية والخدمة الثقافية خارج القاهرة.