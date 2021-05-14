مع الفخراني ورمضان.. أحدث ظهور لـ محمد ريحان قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان محمد ريحان ولم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن، وأكد لـ"الخليج 365"، خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، نافيًا وفاته بفيروس كورونا.

وكان أخر ظهور لـ ريحان في الموسم الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "موسى" وقام بدور "الشيخ صالحين" جد موسى (محمد رمضان)، كما شارك في في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، مع الفنان يحيى الفخراني وقام بدور "فكري".

وتعرض محمد ريحان مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وغادرها بعد تحسن حالته.

مسلسل "موسى"، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وشاركه البطولة سمية الخشاب، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وهبة مجدي، وعبير صبري، وعارفة عبد الرسول، ومفيد عاشور، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة.

مسلسل "نجيب زاهي زركش" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.