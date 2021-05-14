بين إيدين ربنا.. أحدث ما كتبته ابنة نادية العراقية عن حالة والدتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت مي محروس ابنة الفنانة فاتن فتحي الشهيرة بـ نادية العراقية، تطورات الحالة الصحية لوالدتها.

وكتبت "مي"، قبل يوم عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام"، قائلة: "ماما للأسف حالتها ساءت اكتر وبين ايدين ربنا عز وجل، أنا هفضل ادعي ومتأكدة إن ربنا مش هيكسر بخاطرنا ولا يخيب ظننا فيه".

وتابعت: "ماما محتاجة لكل دعوة، اللهم اشفي مرضانا ومرضاكم ولا أراكم الله مكروه في عزيز لكم، اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه".

وأضافت صباح اليوم "صباحك خير يا رب يا أمي وعيدك سعيد، والله أيامنا ربنا وحده اللي عالم بيها من غيرك عاملة ازاي، الله يشفيكي ويرجعك حضني".

وكانت الفنانة نادية العراقية قد كشفت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".