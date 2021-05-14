كيف تفاعل محمد عساف مع أزمة فلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تفاعل الفنان الفلسطيني محمد عساف، مع الأزمة الراهنة التي يمر بها شعب فلسطين، من خلال نشره عدة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وكتب "عساف": "اللهم إني استودعتُك بلادَنا وأهلَها، كبارَها وصغارَها، رجالَها ونساءَها، شبابَها وبناتِها، أرضَها وسماءَها، فاحفظها يا ربنا من كل سوء في يوم الجمعة هذا".

وقال في تغريدة أخرى: "البيت بيتنا و الدار دارنا، و إحنا أهل القدس وصحابها، اليوم هو يوم عروبة القدس.. وما غير ذلك إنما هو أضغاث أحلام".

كما كتب: "من القدس إلى غزة ينزف شعبنا، ويدفع الغالي والنفيس ليؤكد للجميع أن هذه البلاد بلادنا من البدايات حتى النهايات، دعواتنا إلى الله ان يحمي اهلنا وابناء شعبنا في كل شبر من فلسطين الحبيبة".

وغرد مجددًا: "غزة الجرح النازف تروي للعالم بدماء ابنائها وعذابات وصبر اهلها قصة الصبر التي امتزجت بعذابات حصارها انها شامخة كشموخ القدس وأهلي الشيخ جراح، اللهم احفظ اهلي وابناء شعبي في مهجة قلبي وبلدي فلسطين الحبيبة".

واستمر في التغريد قائلًا: "موطني حيث يفرق بين الحق والباطل، حيث الشعب يقف بصدوره العارية أمام جبروت الاحتلال وآلة الدمار، حيث الكف تناطح المخرز موطني فلسطين".

وحرص على تهنئة الشعب الفلسطيني بعيد الفطر قائلًا: "برغم الجرح النازف في غزة العزة و برغم الاعتداء على قدسنا، وبعظمة جبال الضفة وشموخ أهلنا في اللد وصمود أهل الشيخ جراح، أبعث لكم بتهاني عيد الفطر وأتمنى من الله يسلم أبناء شعبنا ويحفظهم من هذا العدوان الغاشم".

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.