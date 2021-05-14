"ستايل العيد".. محمد هنيدي يفاجئ بصورة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- ياسمين الشرقاوي:

فاجئ الكوميديان محمد هنيدي جمهوره متابعيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، بصورة جديدة له ظهر خلالها بإطلالة غريبة شبيهة لنجوم الراب العالميين.

وظهر "هنيدي"، في الصورة بلون شعر وملابس غريبة، وعلق مازحًا: "ستايل العديد"، كما كتب في التعليقات: "اسمع حد بيقول فوتوشوب".

من ناحية أخرى، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه "النمس والإنس" بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، محمد جمعة وشريف دسوقي، تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة.