ربنا موجود.. تطورات حالة نادية العراقية الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ما زالت الفنانة نادية العراقية تتواجد داخل غرفة أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة لازالت موجودة في المستشفى، مؤكدًا أن حالتها الصحية مستقرة.

كما طالب "مكرم"، جمهور ومحبي الفنانة بالدعاء لها: "إدعوا لها تقوم بالسلام إن شاء الله وربنا موجود".

وكانت الفنانة نادية العراقية واسمها الأصلي "فاتن فتحي"، كشفت مؤخرًا عن إصابتها بفيروس كورونا، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

من ناحية أخرى، خضعت نادية العراقية مؤخرا لجراحة في عينها اليمنى، إثر إصابتها بنزيف.