منير مكرم لـ"الخليج 365": ليس لدي معلومات عن حالة سمير غانم.. ومصدر مقرب: مازال بالعناية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف مصدر مقرب من الفنان سمير غانم، آخر أخبار حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا استدعت دخوله أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" إن الحالة الصحية للكوميديان الكبير لم تشهد أي تطورًا متمنيًا له الشفاء العاجل، وأنه مازال في العناية المركزة.

وتواصل "الخليج 365"، مع الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وقال إن ليس لديه معلومة بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان، مؤكدًا أن زوج ابنته الفنان حسن الرداد هو من لديه المعلومات الكافية حول حالة "حماه" الصحية.

من ناحية أخرى، نفى الفنان حسن الرداد الشائعات المتداولة عن الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وغرد عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم".

وتابع: "نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبدالعزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان".