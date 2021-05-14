شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمد ريحان بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى.

وكان الراحل محمد ريحان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، بسبب ارتفاع ضغط الدم، ودخل على أثرها الى العناية المركزة، وغادرها بعد تحسن حالته الصحية.

وشارك الفنان الراحل محمد ريحان في السباق الدرامي الرمضاني، بمسلسل "موسى"، الذي عرض عبر قناة dmc بدور "الشيخ صالحين"، جدّ "موسى"، الذي يجسده الفنان محمد رمضان، كما شارك ريحان بدور "فكري" في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي قدّمه الفنان يحيي الفخرانى.