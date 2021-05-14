شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز يحمى سلمى حايك فى تريلر Hitman's Wife's Bodyguard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المقطع الدعائي لفيلم الأكشن الكوميدي القادم Hitman's Wife's Bodyguard عبر الحساب الرسمي لشركة Lionsgate Movies على موقع يوتيوب، والفيلم بمثابة استكمال لأحداث فيلم Hitman's Bodyguard الأصلى، والذي تم إصداره في عام 2017، وحظي بالثناء على الكيمياء التي ظهرت على الشاشة بين نجومه.

ويبدأ المقطع الدعائي بظهور رايان رينولدز، وصمويل إل جاكسون، اللذان يؤديان شخصيات مايكل بريس، وداريوس كينكيد، وهم يضحكون عندما أخبرهم ثنائي من المحققين أنه يتعين عليهم كشف كل ما يعرفونه عن موقف محفوف بالمخاطر، ثم يحاول رينولدز "مايكل بريس"، إنقاذ سلمي حايك، التى تقوم بدور"سونيا كينكيد"، وجاكسون "داريوس كينكيد"، من أشرار العصابة للنجاة من المخاطر التى وقع بها الثلاثى، ويبرز التريللر مطاردة شيقة بعدما استطاعوا الهرب بعد إطلاق الرصاص المتبادل، حيث يتعقبهم أفراد العصابة لتبدأ المغامرة وسط المدينة.



The Hitman’s Wife’s Bodyguard

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” بطولة ريان رينولدز، وصمويل إل جاكسون، عن موعد طرحه بالسينمات يوم 16 يونيوالمقبل.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، حيث يشهد فيلم الحركة الكوميدي المقبل "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعب دوره رينولدز، والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعب دوره جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، وهذه المرة انضمت إليهما زوجة داريوس، سونيا، التي تلعب دورها سلمى حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأننى لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".