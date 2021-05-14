بعد غياب 17 عاماً.. عودة خاصة لـ"فريندز" في هذا الموعد

محمد الفلاح - بعد غياب 17 عاما.. عودة خاصة لـفريندز في هذا الموعد

الجمعة 14 مايو 2021

توفّر منصة "إتش بي أو ماكس" اعتباراً من 27 مايو/أيار الجاري الحلقة الخاصة من "فريندز" التي يلتقي فيها مجدداً نجوم المسلسل الستة بعد 17 عاماً على توقفه، بوجود عدد من الضيوف بينهم جاستن بيبر وليدي جاجا.



وكان من المفترض أساساً أن تُعرض هذه الحلقة في نهاية مايو/أيار 2020 بالتزامن مع إطلاق منصة "إتش بي أو ماكس" التي اشترت كامل حقوق مسلسل "فريندز".

لكنّ تصوير الحلقة تأجل بسبب الجائحة، ولم يحصل في نهاية المطاف إلا الشهر الماضي في بوربانك بولاية كاليفورنيا.

وإضافة إلى الممثلين الستة الذين تولوا الأدوار الرئيسية في المسلسل، يشارك في الحلقة الخاصة عدد من النجوم، كالمغني الكندي جاستن بيبر وفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والمغنية ليدي جاجا، وفق ما أفاد بيان صدر الخميس.

ونشرت "إتش بي أو ماكس" على الإنترنت الخميس إعلاناً هو عبارة عن صورة من الخلف لأبطال المسلسل الستة وهم يمشون، مرفقة بعبارة "تلك التي يلتقون فيها مجدداً" (ذي وان وير ذاي جيت باك توجيذر)، وهي عنوان الحلقة، على غرار عناوين كل الحلقات السابقة التي كانت عبارة "ذي وان" موجودة دائماً في مطلعها.

وحقق مسلسل "فريندز" (1994-2004) نجاحاً هائلاً وطبع جيلاً كاملاً من المشاهدين.

وأتاح عرضه عبر "نتفليكس" اعتباراً من 2015 للمنصة استقطاب جمهور جديد، ما يؤكد أن شعبية هذا المسلسل لم تتراجع، رغم اعتقاد كثر أن هذا النوع من البرامج إلى أفول.

وفي عام 2019، اشترت مجموعة "وورنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تي أند تي" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على خمس سنوات.

وباتت حلقات "فريندز" السابقة البالغ عددها 236 متوافرة على "إتش بي أو ماكس" اعتباراً من مايو/أيار 2020.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة "فراييتي" بأن الممثلين التاريخيين الستة، وهم أيضاً منتجون تنفيذيون مشاركون في حلقة لم الشمل، تفاوضوا مع المنصة على أجور قدرها مليونان ونصف مليون دولار لكل منهم لتصوير هذه الحلقة فقط.