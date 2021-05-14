تيك توك تضيف طريقة جديدة لإعادة دمج مقاطع الفيديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتدمت المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا، لذلك طرحت منصة تيك توك سلسلة ميزات جديدة للحفاظ على الصدارة.

وأطلقت تيك توك ميزة Green Screen Duet الجديدة، التي تجمع بين اثنين من أكثر أدوات التحرير شيوعا في تيك توك للسماح لصناع المحتوى باستخدام فيديو آخر من تيك توك كخلفية في الفيديو الجديد.

كما أكدت المنصة اختبار طريقة جديدة لاكتشاف مقاطع الفيديو تسمى "الموضوعات"، وهي خلاصات مخصصة قائمة على الاهتمامات تعرض أفضل مقاطع الفيديو الشائعة في فئة معينة،وفق موقع ait التقني.

أدوات Duet

وتنضم Green Screen Duet إلى مجموعة حالية من أدوات Duet، التي تتيح لصناع المحتوى وضع مقطعي فيديو جنبا إلى جنب.

وتتضمن تخطيطات Duet في الوقت الحالي Left & Right و React و Top & Bottom.

ويستخدم صناع المحتوى حاليا Duets للغناء أو الرقص أو التمثيل مع فيديو مستخدم آخر أو للرد على محتوى فيديو أو لمجرد مشاهدة فيديو من صانع محتوى آخر، بحيث يكون الفيديو أصغر في بعض الأحيان ويستخدم لزيادة الوعي أو لفت الانتباه إلى محتواه.

وتمثل أدوات التحرير، مثل: Duet و Stitch، سببًا أساسيا لجعل تيك توك أكثر من مجرد منصة لعرض الفيديو، بحيث تحولها إلى نوع جديد من شبكات التواصل الاجتماعي للفيديو أولاً.

وقد ثبت أيضا أن هذه الأدوات شائعة جدا، وتم اعتمادها بواسطة نسخة تيك توك من أنستقرام Instagram Reels، التي تعرف باسم Remix، كما تعمل منصة سناب شات على تطوير ميزة Remix خاصة بها أيضا.

كيف تظهر الميزة الجديدة في تيك توك؟

وتظهر الآن ميزة Green Screen Duet الجديدة من تيك توك كخيار آخر إلى جانب التنسيقات الحالية، مما يوفر للمستخدمين طريقة لاستخدام فيديو آخر بسهولة أكبر في الخلفية أثناء تسجيلهم لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتوفر ميزة Green Screen Duet المدمجة طريقة جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو الجديدة التي تتضمن مقاطع فيديو موجودة سابقا.

وتعتقد المنصة أن إطلاق هذه الميزة قد يلهم تنسيقات جديدة للإبداع والتعبير، وكانت تيك توك مشغولة بترقية واجهتها لتحسين التسجيل واكتشاف المحتوى الفيديوي الجديد في تطبيقها في الأسابيع الأخيرة.

وبالنظر إلى أن منصات فيسبوك ويوتيوب وسناب شات حاولت إعادة إنتاج ميزة تيك توك، فقد أطلقت المنصة ميزات الموسيقى التفاعلية الشهر الماضي في محاولة للمضي قدمًا.