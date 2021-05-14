شكرا لقرائتكم فنانة بحرينية: قلبي محترق.. أبنائي قاطعوني بعد طلاقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينية مروة خليل نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، كشفت من خلاله عن مقاطعة أبنائها لها، بعد طلاقها من والدهم، وذلك خلال معايدتها ابنها الصغير حمد بعيد ميلاده.

وقالت: "كل عام وحمد حبيبي ولدي بألف خير وصحة وسلامة، طبعاً أنا أمك أنا مو صديقتك ولا بنت الجيران أجي أسلّم عليك عند الباب وامشي".

كما أضافت: "ولو أبي اقدر اخذك بالغصب لأن الحضانة عندي يا ماما انت الحين صغير بتكبر وبنشوف الفيديو وراح ينتشر وبتعرف الصح بعدين رح تندم وتخسف علموك وايد اشياء ما علموك ان الجنة تحت اقدام الامهات ما علموك ان انا امك ما زالت موجودة ما قول إلا حسبي الله ونِعم الوكيل فيمن كان السبب في غسيل مخك وفي بعدك عني".

وكشفت الفنانة البحرينية عن تعرضها لسوء معاملة من طليقها في فترة زواجهما، وأنها كانت تتعرّض للضرب المبرح على يديه، بل حرمها من رؤية أولادها بعد انفصالهما.

وقالت إنها تمتلك تقارير طبية تفيد بما تعرضت له على يد زوجها من ضرب تسبب لها في نزيف، وأضافت أنها كانت تصمت بعد تدخل المقربين ومحاولات الصلح بينهما لأجل أبنائها.

وتابعت: "كثر ما قلبي محترق ومشتاقة لعيالي وأنا لحد الحين راضية عليهم مستحيل أغضب عليهم".

يذكر أن مروة خليل ممثلة بحرينية من مواليد العاشر من نوفمبر العام 1983. بدأت مشوارها الفني في العام 1996 خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات في البحرين ودول الخليج، وكانت بدايتها فعلياً العام 2006 عندما شاركت في مسلسل "حبل المودة" مع عبدالحسين عبدالرضا.