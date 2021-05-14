شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين هان تنضم لفريق عمل Knives Out 2 بطولة دانيال كريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن لعبت دور "جار فضولى" فى Marvel's WandaVision ، يبدو أن الممثلة العالمية كاثرين هان، وجدت دورًا ممتعًا آخر، حيث تعاقدت للانضمام إلى النجم العالمى دانيال كريج، فى فيلم Knives Out 2، وذلك بعدما انضم مؤخرًا النجوم ديف باوتيستا، وجانيل مونى، وإدوارد نورتون، إلى فريق التمثيل.



كاثرين هان

وحسب موقع deadline تفاصيل الحبكة الدرامية غير معروفة في هذا الوقت بخلاف عودة كريج لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، ومن غير المعروف أيضًا من سيلعب أدوار أخرى فى الفيلم الذى من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف في اليونان، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى"، ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.